Bielorussia: pubblicata la bozza degli emendamenti alla Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza di emendamenti alla Costituzione della Bielorussia è stata pubblicata oggi per essere sottoposta al dibattito pubblico prima del voto previsto per il mese di febbraio. Secondo la bozza degli emendamenti costituzionali diffusa dall'agenzia di stampa "Belta", le modifiche alla Costituzione relative al numero dei mandati presidenziali entreranno in vigore dopo la cerimonia d'inaugurazione per un nuovo capo dello Stato. Il nuovo capo dello Stato potrà anche essere eletto come nuovo presidente dell'Assemblea di tutti i cittadini bielorussi. Spetta al Parlamento di Minsk, si legge in un altro passaggio della bozza, approvare la linea di politica estera e interna della Bielorussia, così come la dottrina militare del Paese. Complessivamente, 1200 persone possono diventare membri dell'Assemblea nazionale, che è anche incaricata di proporre le leggi. La nuova Costituzione esclude inoltre la possibilità di aggressione militare contro altri Paesi dal territorio nazionale. "La Repubblica di Bielorussia esclude l'aggressione militare dal suo territorio contro altri Stati", si legge. Un altro punto della bozza di emendamenti prevede il divieto del finanziamento ai preparativi ed allo svolgimento di elezioni da parte di Paesi e organizzazioni straniere. "La Repubblica di Bielorussia può concedere il diritto d'asilo ai cittadini stranieri ed agli apolidi, perseguitati in altri Stati per credo politico, religioso o nazionalità", si legge in un passaggio della bozza. Un altro punto della Costituzione prevede che la Bielorussia possa produrre energia nucleare per scopi pacifici, assicurando al contempo la sicurezza nella produzione e nell'utilizzo. (Res)