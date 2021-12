Speciale energia: Putin, Ucraina trarrebbe vantaggio dal lancio del gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina trarrebbe vantaggio dal lancio del gasdotto Nord Stream 2 poiché un'ulteriore fornitura di volumi di gas al mercato europeo abbasserebbe sicuramente i prezzi. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione congiunta del Consiglio di Stato per la scienza e l'istruzione, aggiungendo che Kiev oggi "dipende dai prezzi spot" per quanto riguarda le forniture di gas, pertanto vedrebbe il prezzo del gas diminuire "in modo significativo" in caso di apertura del Nord Stream 2. "Hanno semplicemente tagliato il ramo su cui sono seduti", ha concluso Putin. (Rum)