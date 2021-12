Speciale energia: Romania, produzione carbone cresce del 18,6 per cento nei primi dieci mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione netta di carbone in Romania è stata di 2,69 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) nei primi dieci mesi di quest'anno, aumentando del 28,6 per cento (421.800 tep) rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica. Nel periodo in questione la Romania ha importato 378.900 tep di carbone, ovvero 40.200 (11,9 per cento) in più rispetto alla quantità importata nell'analogo periodo dell'anno precedente. La Commissione nazionale di strategia e previsione stima per quest'anno una produzione di carbone di 3.020 milioni di tep, in aumento del 9,9 per cento rispetto al 2020, e importazioni di 370 mila tep, in calo del 12,1 per cento. Per il 2022, si prevede una produzione di 2,935 milioni di tep, in calo del 2,8 per cento e importazioni di 270 mila tep, in calo del 27 per cento. Secondo la Strategia energetica nazionale, la produzione totale di carbone diminuirà da 32 terawattora nel 2030 a 12 nel 2050, seguendo la tendenza al ribasso del carbone nel mix energetico (45 terawattora nel 2020). (Rob)