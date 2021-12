Speciale energia: vicepremier Polonia Kaczynski (PiS) si attende altri rialzi dei tassi per frenare l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier polacco Jaroslaw Kaczynski si aspetta altri rialzi dei tassi per frenare l’inflazione. Lo ha dichiarato in un’intervista al portale “interia.pl”. Secondo il leader di Diritto e giustizia (PiS) l’aumento dei prezzi è la conseguenza di fattori esterni, “innanzitutto è l’effetto di una grande operazione di sfruttamento della Russia ottenuta – grazie all’ingenuità dell’Occidente – dalla supremazia nel mercato dell’energia, del gas”, ha detto. Kaczynski ha affermato che il governo avrebbe preferito un intervento della Banca nazionale polacca (Nbp) prima di quando si sia effettivamente avverato, con un rialzo dei tassi più in linea con la tempistica adottata dalle Banche centrali di Repubblica Ceca e Ungheria. Il governatore dell’istituto, Adam Glapinski, “era semplicemente di diverso avviso” e del resto il suo punto di vista “è oggi confermato dal Fondo monetario internazionale”. Kaczynski ha detto anche che secondo lui Glapinski dovrebbe restare alla guida di Nbp per un secondo mandato. (Vap)