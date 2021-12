I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Agenas, terapie intensive oltre soglia critica al 12 per cento, reparti al 15 per cento - L'Italia raggiunge il 12 per cento dei posti occupati in terapia intensiva, superando la soglia critica fissata al 10 per cento. In area medica invece è stato raggiunto il limite massimo fissato dai parametri al 15 per cento con un aumento dell’1 per cento. È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla rilevazione dei dati del 26 dicembre. Sono 9 le regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri (intensiva e area medica): Calabria (16 per cento e 28 per cento), Friuli-Venezia Giulia (17 per cento e 22 per cento) e Lazio (14 per cento e 15 per cento); seguite da Liguria (19 per cento e 27 per cento), Marche (15 per cento e 21 per cento), Provincia autonoma Bolzano (19 per cento e 15 per cento), Provincia autonoma Trento (22 per cento e 18 per cento), Piemonte (14 per cento e 17 per cento) e Veneto (16 per cento e 18 per cento). (segue) (Rin)