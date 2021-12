I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Figliuolo, Novavax potrebbe convincere gli indecisi, medici diano giusti consigli - Novavax, l'ultimo vaccino approvato dall'Aifa, “mi auguro possa convincere chi ancora non ha ricevuto alcuna somministrazione. Ci sono molti esitanti, penso che Novavax potrebbe in qualche modo attirare gli indecisi che stanno cercando di capire meglio cosa fare”. Lo afferma il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in visita all'hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. “Mi affido molto ai medici di medicina generale, i pediatri, farmacisti e medici di famiglia, loro più di me devono dare il giusto consiglio alle persone guardando prima la loro anamnesi”, aggiunge. I vaccini “stanno dimostrando la loro valenza. Se oggi noi, se pur con le limitazioni, riusciamo ad avere una vita sociale quasi normale lo dobbiamo ai vaccini, su questo non c’è dubbio – sottolinea il commissario -. Con il decreto del 24 dicembre il governo ha introdotto varie misure restrittive e per ora queste bastano, poi vediamo l’evoluzione più avanti. Io spero che tutti si convincano e vengano a vaccinarsi”, conclude Figliuolo. (segue) (Rin)