- India: Covid, dal 3 gennaio vaccinazione aperta a fascia di età 15-18 anni - Dal 3 gennaio 2022 in India potranno vaccinarsi contro il coronavirus i minori di età compresa tra 15 e 18 anni. Le persone appartenenti a questa fascia di età potranno prenotarsi dal primo gennaio. Lo ha annunciato R. S. Sharma, l’amministratore delegato dell’Autorità sanitaria nazionale (Nha), che gestisce la piattaforma digitale per le prenotazioni CoWin, confermando quanto anticipato sabato dal primo ministro, Narendra Modi. Il premier ha aggiunto che saranno somministrate anche dosi supplementari per gli over 60 con comorbilità. Probabilmente per gli adolescenti sarà utilizzato il Covaxin del produttore indiano Bharat Biotech, approvato per l’uso di emergenza a partire dai 12 anni, benché anche lo ZyCoV-D sviluppato da Zydus Cadila (o Cadila Healthcare) sia stato autorizzato per la somministrazione a partire dai dodicenni. (segue) (Res)