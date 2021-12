© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Covid, linee guida per il contenimento prorogate fino al 31 gennaio - Il ministero dell’Interno dell’India ha annunciato oggi l’ulteriore proroga, fino al 31 gennaio 2022, delle linee guida per gli Stati e i Territori dell’Unione per il contenimento del coronavirus. La decisione è stata presa in seguito all’allarme causato dalla nuova variante Omicron (B.1.1.529), che si trasmette a una velocità superiore a quella della Delta, ancora maggioritaria. È stata confermata la strategia in cinque punti: contenimento, tracciamento e sorveglianza, gestione clinica, vaccinazione, coinvolgimento della comunità e comportamento adeguato, ovvero uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Le restrizioni più severe a livello locale (distrettuale) scattano, per un minimo di 14 giorni, sulla base di due criteri: tasso di positività uguale o superiore al dieci per cento o tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva uguale o superiore al 40 per cento nell’ultima settimana. (segue) (Res)