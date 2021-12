Vaccino: Cirio, in Piemonte arriveremo a 50 mila dosi giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aver accorciato la validità del green pass “ci impone di convocare 375 mila persone in più rispetto alle previsioni entro il primo febbraio. Per questa ragione dalle 35 mila al giorno saliremo a 50 mila dosi giornaliere". Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita del generale Figliuolo a Cuneo. "Tutti potranno vaccinarsi entro i tempi del loro green pass - ha poi rassicurato Cirio -. Nessuno deve preoccuparsi, la scadenza per tutti è al primo febbraio", ricordando che tra il 25 e il 26 "abbiamo avuto oltre 16 mila inoculazioni". Sulle somministrazioni della terza dose il Piemonte "è tre punti percentuali sopra la media nazionale" e questo "è il miglior segnale di gratitudine verso chi vaccina incessantemente tutti i giorni, a Natale e Santo Stefano e lo faranno anche a Capodanno", ha concluso.(Rpi)