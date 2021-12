Iraq: Corte federale conferma risultati elezioni, proteste a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte federale irachena ha emesso la sentenza definitiva sulla causa intentata da Hadi al Amiri, a capo della coalizione sciita filo-iraniana Al Fatah, confermando il risultato delle elezioni e scatenando l’ira dei sostenitori della coalizione. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Da quanto emerso, la Corte federale ha emesso un verdetto a proprio favore nel processo che ha visto Hadi al Amiri citare in giudizio l’organo giuridico con l’accusa di aver permesso i presunti brogli elettorali che avrebbero danneggiato al Fatah alle urne. In seguito alla divulgazione della notizia, i manifestanti sciiti precedentemente radunati in diverse zone di Baghdad dall’Alleanza al Fatah, si sono riversati nelle strade bloccando il traffico. I cortei dovrebbero convergere all’ingresso della Zona verde, il quartiere della capitale irachena dove si trovano le sedi delle principali istituzioni e delle rappresentanze diplomatiche straniere. L'area è stata precedentemente blindata dalle forze di sicurezza nazionali, presenti con un vasto dispiegamento di effettivi a protezione delle zone nevralgiche della città. (segue) (Res)