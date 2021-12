India-Africa: ambasciatrice indiana in Italia incontra rappresentante Ue per il Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra, ha avuto oggi un colloquio con Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel ed ex viceministra degli Esteri, e con le ambasciatrici di Kenya, Jackline Yonga, e Sudafrica, Nosipho Nausca. Lo riferisce su Twitter l’ambasciata indiana, definendo la discussione “interessante”.(Res)