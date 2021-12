Bulgaria-Grecia: presidente Radev invia condoglianze per morte ex capo di Stato Papoulias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato bulgaro Rumen Radev ha espresso le sue condoglianze per la morte dell'ex presidente greco Karolos Papoulias. "Per noi lascerà il ricordo di un grande amico della Bulgaria, che ha posto le basi delle moderne relazioni bulgaro-greche in un difficile periodo di sviluppo dei nostri Paesi vicini e amici", ha scritto Radev in un messaggio. Il capo di Stato bulgaro ha inoltre evidenziato le grandi capacità diplomatiche di Papoulias che ha lasciato un "segno luminoso" a livello internazionale. Il governo della Grecia ha stabilito ieri di proclamare tre giorni di lutto nazionale in onore dell'ex presidente Karolos Papoulias, deceduto domenica mattina all'età di 92 anni. Durante il suddetto periodo, la bandiera greca sventolerà a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici del Paese. Per l'ex presidente sarà celebrato un funerale di Stato. Papoulias è stato deputato del Pasok per 26 anni (1977-2004). È stato eletto presidente della Repubblica ellenica nel febbraio 2005 al primo turno ed è stato rieletto presidente il 3 febbraio 2010. (Seb)