Milano: Lega Pe, solidarietà a Sardone per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rammarico e indignazione per le inaccettabili minacce di morte ricevute in questi giorni da Silvia Sardone sui social network per essersi schierata contro la creazione di una nuova moschea a Milano”. Lo hanno dichiarato in una nota gli europarlamentari della Lega. “Nel dibattito politico non può esserci spazio per la violenza e le intimidazioni, che vanno condannate da tutti, senza se e senza ma. Questi anonimi vigliacchi non restino impuniti”, hanno proseguito. “Solidarietà e vicinanza a Silvia Sardone e alla sua famiglia”, hanno concluso. (Com)