Milano: Sala, solidarietà a Sardone, ma mia volontà è anche far rispettare la Costituzione

- "In un Paese democratico come l'Italia le minacce ricevute da Silvia Sardone sono da condannare in modo assoluto. A lei la mia solidarietà piena". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esprime, su Facebook, la sua solidarietà alla consigliera comunale Silvia Sardone dopo le minacce ricevute. "C'è chi poi, non sorprendentemente, - prosegue il sindaco - usa questa circostanza per rilanciare la solita polemica sulle moschee. Come assoluta è la mia condanna a chi minaccia, assoluta è la mia adesione ai valori costituzionale e, soprattutto, la mia ferrea volontà di far rispettare la nostra Costituzione, che con l'art. 19 stabilisce: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". (Com)