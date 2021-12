Vaccino: Cartabellotta (Gimbe), servono quarantena ridotta per chi ha terza dose e obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha fatto il vaccino con la terza dose "è più difficile che si contagi e bisognerebbe quindi rivedere le regole per questa categoria”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, intervenendo ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” su Radio Cusano campus. La persona vaccinata anche con terza dose “deve vedere la sua quarantena ridotta, visto che l’impatto sugli ospedali non è ancora così preoccupante”, ha aggiunto, evidenziando come sia necessario avviare una gestione sanitaria, economica e sociale della pandemia. “Sono un fautore della mascherina fp2 nei locali al chiuso, perché quella chirurgica può considerarsi ormai un rimedio ‘omeopatico’, che protegge molto poco”, ha chiarito. “Sono anche un fautore dell’obbligo vaccinale”, ha proseguito. “Basta parlare di prime, seconde e terze dosi. Bisogna che il vaccino diventi una misura di sanità pubblica che andrà somministrato periodicamente. Del resto il vaccino, nonostante il virus circoli, permette di non affollare gli ospedali”, ha spiegato. (segue) (Rin)