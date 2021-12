Vaccino: Cartabellotta (Gimbe), servono quarantena ridotta per chi ha terza dose e obbligo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al netto dei dati di ieri, che ci hanno riportato poco più di 25 mila contagi ma a fronte di molti meno tamponi effettuati, nelle ultime settimane abbiamo visto che i casi giornalieri sono passati da 15mila a ridosso dell’Immacolata a circa 37 mila al giorno a Natale”, ha proseguito Cartabellotta. “La variante Omicron è molto più presente di quanto non dicano i dati delle flash survey effettuate dall’Iss. È una variante talmente contagiosa che nel momento in cui si stabilisce la reale presenza la stessa variante si è ulteriormente diffusa”, ha sottolineato. La buona notizia, ha sottolineato il presidente della Fondazione Gimbe, “è che a fronte dell’incremento così importante dei contagi l’impatto sugli ospedali è percentualmente modesto. Le persone ricoverate in area medica sono l’1,8 per cento dei quasi 520 mila attualmente positivi. Lo 0,21 per cento è in terapia intensiva per un totale di 1081 casi”. Bisogna “essere pronti a vedere crescere ancora la curva dei contagi”, ha aggiunto. “La cosa certa è che più persone si vaccineranno anche con la terza dose e minore sarà l’impatto sugli ospedali”, ha concluso. (Rin)