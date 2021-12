Roma: Pedica (+Eu), più controlli su bus e metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'entrata in vigore dell'obbligo di mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici, l'Atac non si limiti a stilare sul suo sito l'elenco delle nuove regole. Servono più controlli su bus, tram e metro perché il problema principale resta quello di far indossare correttamente la mascherina a tutti". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "È inutile nasconderci dietro un dito - continua Pedica -. Se sono tante le persone che ignorano ancora le nuove disposizioni sull'uso delle Ffp2, sono parecchie anche quelle che si vedono viaggiare a bordo dei mezzi pubblici con le mascherine abbassate. Quindi, mai come in questo momento, è necessario rafforzare i controlli, perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia". (Com)