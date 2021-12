Quirinale: Rampelli (Fd'I), vogliamo capo dello Stato presidenzialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La definizione di un presidente patriota "non è scontata. L'Europa continua a essere politicamente fragile, e di fronte alla Germania e alla Francia che difendono con forza i propri interessi, anche l'Italia deve farlo. Né atteggiamenti supini né ostilità preconcetta, vorremmo un Presidente che promuovesse l'interesse nazionale". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia a "L'aria che tira" su La7. "E poi vorremmo un presidente-presidenzialista, che agevolasse cioè il Parlamento nella non più rimandabile riforma costituzionale per l'elezione diretta del capo dello Stato o del capo del governo. Il passaggio alla democrazia diretta nella società dinamica e globale è urgente, per evitare che le decisioni importanti vengano prese da altri. Il primo atto che dovrebbe fare - ha aggiunto - è quello di sciogliere le Camere tornando alle elezioni per poter scegliere un Parlamento e un governo in sintonia con i sentimenti del popolo italiano. Bisogna porre fine all'era dei commissari esterni che in Italia sta andando avanti da troppo tempo sospendo di fatto la normalità democratica".(Rin)