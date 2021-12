Sanità: Caldiroli (Medicina Democratica), modifiche attuate da riforma creeranno ulteriori squilibri, inviata lettera al ministro Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le modifiche attuate dalla nuova riforma sanitaria sono gattopardesche, di fatto il cambiamento è puramente fittizio, anzi le modifiche andranno a creare ulteriori squilibri organizzativi, che non potranno che peggiorare l'accesso ai servizi sanitari fondamentali: si assisterà a un aggravamento complessivo per esempio rispetto alle liste di attesa e alle possibilità reali di cura per le fasce di popolazione più svantaggiate e per i redditi più bassi". Lo dichiara in un comunicato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, anche a nome del Coordinamento Regionale per il diritto alla salute – Dico 32 e delle 57 associazioni e organizzazioni lombarde che hanno ripetutamente manifestato durante l'iter di discussione della legge per il rilancio della sanità pubblica e territoriale. "Abbiamo inviato in data odierna una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza perché da una lettura puntuale della Legge 22/2021 la non riforma Moratti-Fontana, in 'riforma' della Legge Maroni (23/2015), risulta evidente che quanto da lui richiesto tramite Agenas (lettera del 16.12.2020) non è stato attuato, pertanto la legge va respinta dal Governo, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica". Medicina Democratica ha definito lo scenario che si prospetta "drammatico": "Chi ha i soldi e ha possibilità di accesso ad assicurazioni sanitarie o a welfare aziendale avrà un accesso privilegiato nel privato e potrà curarsi, per tutti gli altri sarà sempre più problematico e difficile, con gravi conseguenze sulla salute pubblica. La sanità lombarda rischia in questo modo di diventare un pessimo modello anche per le altre regioni, tanto più in una prospettiva di autonomia differenziata", si legge nel comunicato. (segue) (Com)