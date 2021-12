Sanità: Caldiroli (Medicina Democratica), modifiche attuate da riforma creeranno ulteriori squilibri, inviata lettera al ministro Speranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento Agenas dava prescrizioni e raccomandazioni puntuali - sottolinea Angelo Barbato, presidente del forum per il Diritto alla Salute, anche a nome del Coordinamento Regionale per il diritto alla salute – Dico 32 - che la legge non attua. Tra quelle principali: la confusa frammentazione di competenze tra ats e asst permane e viene resa ancora più evidente nel campo della programmazione; la funzione dei distretti non corrisponde a quanto richiesto; risultano inoltre ancora inefficaci le modalità di controllo degli erogatori privati accreditati". Nella lettera al Ministro della Salute viene presentata un'analisi delle criticità evidenziate da Agenas, che non vengono risolte ma anche ulteriormente appesantite: il Coordinamento Regionale per il diritto alla salute – Dico 32 ritiene che vi siano le condizioni per il rinvio da parte del ministero della legge 22/2021 al Consiglio Regionale della Lombardia per aprire un percorso legislativo di vera riforma del servizio sanitario regionale, superando squilibri tra pubblico e privato e potenziando la medicina territoriale con servizi partecipati e coerenti, con una programmazione basata su obiettivi collettivi di prevenzione, cura e riabilitazione, alla base della riforma sanitaria del 1978. (Com)