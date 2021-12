Covid: Assoutenti, è caos su obbligo mascherine Ffp2 per mezzi pubblici, intensificare controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tale motivo - prosegue la nota - Assoutenti rivolge oggi un appello al governo, al commissario straordinario Figliuolo e ai prefetti di tutta Italia, affinché siano intensificati i controlli non solo sull'uso delle mascherine, ma anche sul possesso del Green pass per accedere a mezzi pubblici e treni, inviando i militari dell'esercito presso stazioni ferroviarie e metropolitane e fermate degli autobus, allo scopo di coadiuvare le forze dell'ordine nelle operazioni di controllo e verifica dei passeggeri, e distribuire gratuitamente mascherine Ffp2 a tutti gli utenti che ne sono sprovvisti. (Com)