Rifiuti: Rampelli (Fd'I), Roma sudicia come ai tempi di Raggi

22 luglio 2021

- "Roma è esattamente sporca e sudicia come ai tempi della sindaca Raggi. Ma sarebbe ingeneroso mettere in croce il sindaco Gualtieri che si è da poco insediato e che dovrà affrontare il tema complesso del ciclo dei rifiuti". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia a "L'aria che tira" su La7. "Tuttavia, sulle azioni di raccolta e spazzamento, che lui aveva promesso di risolvere entro Natale - ha concluso Rampelli - doveva garantire quel miglioramento annunciato che invece non c'è stato. Il mio quartiere è una latrina, la periferia è sommersa di immondizia, il centro è in difficoltà. Occorre imparare a rispettare gli impegni che si prendono oppure a non illudere i romani".(Rin)