India: Covid, linee guida per il contenimento prorogate fino al 31 gennaio (2)

- A oggi in India sono stati individuati 578 casi di variante Omicron in diversi Territori e Stati, prevalentemente a Nuova Delhi e nel Maharashtra, mentre l’incremento giornaliero dei contagi è da settimane abbastanza stabile (6.531 nuovi contagi nel bollettino odierno del ministero della Sanità, con un tasso di positività è dello 0,87 per cento). La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) aveva già prorogato fino alla stessa data del 31 gennaio 2022 la sospensione dei voli internazionali, in vigore dal 23 marzo 2020 con l’eccezione dei cargo e di quelli specificamente approvati. Sono attive le rotte oggetto di accordi bilaterali con 32 Paesi. Sono obbligati al test in aeroporto e a una quarantena di sette giorni in caso di negatività i visitatori in arrivo dai Paesi inseriti nella lista di quelli considerati a rischio. Per gli altri sono previsti test a campione sul due per cento dei passeggeri. (Inn)