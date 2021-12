Roma: controlli anti droga, 5 arresti e sequestri di cocaina, eroina e crack (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In serata, nei pressi di una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, i carabinieri hanno pizzicato un 28enne straniero, nullafacente e con precedenti, notato aggirarsi con fare sospetto. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi e della somma contante di 570 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sempre lungo la stessa via, i carabinieri hanno arrestato anche un 25enne romano trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e un 39enne di Civitavecchia, “pizzicato” ben due volte in pochi giorni, prima trovato in possesso di 7 dosi di eroina e 80 euro e poi con 13 dosi di eroina, 3 di crack e 120 euro. (segue) (Rer)