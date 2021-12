Roma: controlli anti droga, 5 arresti e sequestri di cocaina, eroina e crack (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati, mentre i 5 arrestati sono stati portati in caserma e successivamente, tre condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari e altri due trattenuti in caserma, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Nel corso dei controlli, in particolare in via dell’Archeologia, nel vano ascensore di una palazzina, i militari hanno rinvenuto 5 bustine di plastica contenenti ben 203 dosi di cocaina del peso di circa 137 grammi, tutto sottoposto a sequestro. (Rer)