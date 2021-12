Russia-Ucraina: Matvienko, nessuna intenzione di invadere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha pianificato e non ha intenzione di invadere l'Ucraina: la maggioranza dei russi considera gli ucraini un popolo fratello. Lo ha affermato la presidente del Consiglio della Federazione, Valentina Matvienko, nel corso di una conferenza stampa. "La Russia non ha intenzione di attaccare l'Ucraina. Secondo gli ultimi sondaggi, l'80 per cento dei nostri cittadini considera il popolo ucraino un popolo fratello", ha detto Matvienko. (Rum)