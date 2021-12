Venezuela: presidente Maduro presto in visita in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che effettuerà presto una vista in Iran su invito dell’omologo Ebrahim Raisi. “Andrò a Teheran molto presto su invito del presidente Raisi, per incontrarci di persona, tenere colloqui e firmare nuovi accordi”, ha dichiarato in un’intervista all’emittente “Al Mayadeen”. Lo scopo, ha aggiunto, sarà quello di “accelerare la cooperazione”. Maduro non ha fornito maggiori dettagli sulla data della visita. (Vec)