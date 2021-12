Infrastrutture: presidente serbo Vucic, lavori strada Novi Pazar-Tutin ultimati entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di manutenzione della strada Novi Pazar-Tutin, in Serbia, saranno ultimati entro il mese di giugno del 2022. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che oggi ha visitato i lavori per la ricostruzione del vettore stradale. Il capo dello Stato ha chiesto ai rappresentanti della società turca Tasjapi, che stanno procedendo con i lavori, se la ricostruzione sarà completata entro giugno e ha ricevuto risposta affermativa. Questa strada è molto importante per i serbi perché conduce al monastero di Sopocani, un luogo di culto molto frequentato dai fedeli ortodossi. “E’ un peccato che la strada che conduce a questo monastero sia in così cattivo stato”, ha detto Vucic, nel tentativo di rassicurare alcuni residenti locali, secondo cui durante la stagione invernale, con l’arrivo delle prime nevicate, alcuni villaggi risultano praticamente inaccessibili. (Seb)