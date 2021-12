Ue: von der Leyen, un anno fa inizio vaccinazione anti-Covid, grazie a operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, un anno fa, in tutta Europa è iniziata la vaccinazione contro il Covid-19. Lo ricorda la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video su Twitter. "Abbiamo fatto molta strada. Oltre il 78 per cento degli adulti nell'Ue è ora vaccinato. La nostra gratitudine va agli operatori sanitari e in prima linea che hanno tenuto al sicuro noi e le nostre comunità in questi tempi", sottolinea von der Leyen. (Beb)