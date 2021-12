© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presidi a Roma e Napoli per lo sciopero Bnl in programma oggi. A Roma lavoratrici e lavoratori sono riuniti sotto il Palazzo Europa, sede della direzione generale del gruppo Bnl Bnp Paribas. A Napoli il presidio è sotto la sede cittadina della banca in via Toledo 126. Lo sciopero è il primo nella Bnl dagli anni 90. (ren)