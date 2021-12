India: Chhattisgarh, sei ribelli maoisti uccisi da forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei ribelli maoisti, quattro donne e due uomini, sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza avvenuto questa mattina al confine tra gli Stati indiani del Chhattisgarh e del Telangana. La sparatoria, secondo quanto riferito dall’unità speciale anti-naxaliti della Polizia del Telangana, è avvenuto in una foresta nell’area di Kistaram, nel distretto di Sukma, nel Chhattisgarh, dove l’unità del Telangana stava operando in ausilio alla Guardia di riserva distrettuale e alla Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Il soprintendente di Sukma, Sunil Sharma, ha aggiunto che nel distretto operano cinque comitati maoisti e che negli ultimi sei mesi le forze di sicurezza sono riuscite a prendere il controllo di quelle di Kerlapal e Konta; ora che il comitato di Kistaram è stato “decimato”, si punta alle aree di Katekalyan e Jagargunda. Il 4 aprile nel Chhattisgarh, nei pressi del villaggio di Jonnaguda, è stato sferrato l’attacco di matrice maoista più grave degli ultimi anni contro le forze di sicurezza, che hanno perso 22 uomini; all’attacco è seguita un’intensa azione repressiva. (segue) (Inn)