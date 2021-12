Milano: Salvini, mia solidarietà a Sardone dopo minacce ricevute per suo no a moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il leader della Lega Matteo Salvini esprime la sua solidarietà al consigliere comunale milanese Silvia Sardone dopo gli insulti e le minacce di morte per aver detto no alla moschea a Milano: "Leghista ma soprattutto donna e mamma, bersagliata da volgarità e violenze intollerabili". "Mi aspetto solidarietà immediata e bipartisan. E al sindaco Sala chiedo: davvero vuole offrire spazi a gente così aggressiva e intollerante?”. (Com)