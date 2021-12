Somalia: tensione alle stelle a Mogadiscio, premier Roble trattenuto e poi rilasciato dai militari pro-Farmajo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha fatto ritorno al suo ufficio dopo che per alcune ore i militari fedeli al presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" gli avevano impedito di accedere al palazzo del governo dove è in programma la riunione del Consiglio consultivo nazionale. Lo riferisce il quotidiano "Somali Guardian", secondo cui le truppe congiunte governative e della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) hanno ripreso il controllo dal palazzo. Nel frattempo è in corso l'incontro con i politici del clan del primo ministro nel tentativo di mobilitare il suo sostegno militare. In precedenza il viceministro dell'Informazione somalo, Abdirahman al Adala, aveva definito un "golpe" quello in corso nella capitale Mogadiscio. Le rinnovate tensioni nel Paese avvengono dopo la decisione di Farmajo di sospendere nuovamente i poteri del primo ministro Roble, accusando quest’ultimo di aver interferito nelle indagini su un caso di presunta appropriazione indebita di terreni. In una nota diffusa dalla presidenza, Farmajo ha precisato che i poteri del primo ministro rimarranno sospesi “in attesa di un’indagine sulle accuse di corruzione e cattiva condotta”. In particolare, Roble è accusato di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici e i suoi poteri sono stati sospesi in attesa di sviluppi di un’indagine in corso sulle contestazioni, si legge nella dichiarazione, in cui si precisa che gli altri membri del governo continueranno regolarmente a svolgere le loro funzioni. (segue) (Res)