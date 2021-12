Somalia: tensione alle stelle a Mogadiscio, premier Roble trattenuto e poi rilasciato dai militari pro-Farmajo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione arriva nel mezzo delle tensioni legate alle elezioni della Camera bassa, con Farmajo e Roble che si sono accusati l’un l’altro di ostacolare il processo elettorale. Nella dichiarazione la presidenza di Mogadiscio afferma infatti che Roble “sta ponendo una seria minaccia al processo elettorale e ha oltrepassando il suo mandato” e lo accusa di “non essere riuscito a svolgere il suo mandato di guidare il Paese alle elezioni come previsto dall’Accordo del 17 settembre 2020”. La replica di Roble, come prevedibile, non si è fatta attendere, con il capo del governo che ha definito “oltraggiosa” la decisione di Farmajo di sospenderlo dalle sue funzioni, accusando il presidente Farmajo di aver “impiegato così tanto tempo, energia e finanze nel tentativo di far fallire le elezioni nazionali” da riuscire nel tentativo di “far deragliare il processo elettorale”. Dopo la ​destituzione di fatto del primo ministro, Farmajo ha convocato per oggi, 27 dicembre, una riunione consultiva alla quale dovrebbero partecipare i rappresentanti del governo federale e dei governi regionali per discutere degli ultimi sviluppi. (segue) (Res)