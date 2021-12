Somalia: tensione alle stelle a Mogadiscio, premier Roble trattenuto e poi rilasciato dai militari pro-Farmajo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel frattempo Roble ha nominato Abdulkadir Mohamed Nur (Jama) come nuovo ministro della Difesa. Jama ricopriva finora l’incarico di ministro della Giustizia, incarico per il quale è stato designato Hussein Haji. Secondo fonti citate dal sito d’informazione somalo “Garowe Online”, la decisione sarebbe propedeutica all’imminente tentativo di Roble di sostituire il capo dell’Esercito nazionale somalo, Odowa Yusuf. A quest’ultimo, intanto, Farmajo ha ordinato di sospendere il comandante della Marina, Abdihamid Mohamed. ​La situazione è precipitata dopo che il comitato elettorale ha licenziato Mohamed Hassan Irro dalla guida dell’organismo accusandolo di ingerenza in politica, violazione delle regole elettorali e corruzione. Nel frattempo un appello alla moderazione è giunto dal governo degli Stati Uniti che ha chiesto una “conclusione credibile e rapida” del processo elettorale in Somalia. “Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i continui ritardi e per le irregolarità procedurali che hanno ha minato la credibilità del processo”, ha affermato il dipartimento di Stato in una nota. (Res)