Turchia-Armenia: Cavusoglu, apertura confini se negoziati su normalizzazione rapporti saranno positivi

- La Turchia si aspetta che il confine con l'Armenia venga aperto in seguito ai risultati dei negoziati sulla normalizzazione delle relazioni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu nel corso di un punto stampa. " I negoziati sul tema delle ferrovie e delle autostrade all'ultimo incontro (fra i leader di Armenia e Azerbaigian) in Russia sono andati bene. Spero che questi progetti vengano realizzati. Certo, questo è importante per l'Azerbaigian e la sua economia, ma questi progetti sono importanti anche per l'Armenia", ha detto Cavusoglu. Secondo il ministro, la Turchia prende decisioni sulla normalizzazione delle relazioni con l'Armenia, coordinandole con l'Azerbaigian. "Tutti dovrebbero esserne consapevoli. Se raggiungeremo il punto desiderato, allora sarà possibile aprire le frontiere. Perché ciò accada, le relazioni devono essere completamente normalizzate. Vogliamo che le questioni vengano risolte attraverso i negoziati fra tutti i Paesi interessati e, a quel punto, apriremo le frontiere", ha aggiunto il ministro turco. (Tua)