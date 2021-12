© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha stabilito ieri di proclamare tre giorni di lutto nazionale in onore dell'ex presidente Karolos Papoulias, deceduto domenica mattina all'età di 92 anni. Durante il suddetto periodo, la bandiera greca sventolerà a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici del Paese. Per l'ex presidente sarà celebrato un funerale di Stato. (Gra)