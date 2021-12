Viabilità: Aspi, 28, 29 e 30 dicembre chiusa la stazione di Castelletto Ticino sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica che sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, sarà necessario chiudere la stazione di Castelletto Ticino, nella notte tra martedì 28 dicembre e mercoledì 29, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce; nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Aspi consiglia agli automobilisti intransito di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico o la stazione di Arona, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. (Com)