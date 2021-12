Milano: Cecchetti (Lega), massima vicinanza a Sardone e Bolognini, da sinistra silenzio assordante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e Solidarietà e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier., Fabrizio Cecchetti, esprime massima vicinanza "alla nostra europarlamentare milanese Silvia Sardone, oggetto di gravi minacce di morte e e offese sessuali, e massima vicinanza anche al nostro commissario provinciale milanese Stefano Bolognini, attaccati e minacciati sui social e via Instagram dopo aver effettuato nei giorni scorsi un normale sopralluogo nei pressi della moschea di via Novara". Cecchetti sottolinea come sulle gravi minacce alla Sardone "registriamo un silenzio assordante dalla sinistra, forse perché una donna leghista non merita solidarietà". "Stiamo parlando di minacce di morte, confido che da adesso queste minacce non vorranno sottovalutate dalle altre forze politiche, in particolare dal centrosinistra che amministra Milano", conclude il vicecapogruppo leghista. (Com)