Bolivia: Covid, arrivate tre milioni di dosi Sinopharm per vaccinare bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate in Bolivia tre milioni di vaccini contro il nuovo coronavirus donati dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm. Lo ha confermato il presidente Luis Arce in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. A bordo dell’aereo anche un milione di siringhe. Il capo dello Stato ha confermato che le dosi verranno usate per vaccinare bambini tra i cinque e gli undici anni di età. Secondo stime della piattaforma “Our World in Data” la Bolivia ha immunizzato il 38,6 per cento della sua popolazione. Il presidente Luis Arca ha ringraziato la Cina per la "generosa donazione". (Brb)