Vaccino: Bellanova, un anno fa la ripartenza, è gesto d'amore verso se stessi e altri

21 luglio 2021

- Il 27 dicembre dello scorso anno “prendeva il via la campagna vaccinale. Dopo un periodo durissimo, costato tante vite, dolore e severe restrizioni è arrivato il vaccino. Seppur mantenendo vive le misure di cautela, mascherine, distanziamento e igienizzazione delle mani, abbiamo ripreso a vivere nei luoghi fuori dalle nostre case, a partire da quelli di lavoro”. Lo scrive su Facebook la viceministra delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova. Oggi “contiamo 108milioni di somministrazioni, attestandoci come il Paese europeo con la percentuale più alta di vaccinazioni. Ed è proprio grazie a questa spinta che nonostante le varianti e gli ultimi dati in aumento sulla diffusione del virus riusciamo a tenere botta e a non riprecipitare nel tunnel ante campagna vaccinale”, prosegue. (segue) (Rin)