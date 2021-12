Vaccino: Bellanova, un anno fa la ripartenza, è gesto d'amore verso se stessi e altri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Perché ricordiamolo tutti, il vaccino non impedisce di essere contagiati, ma agisce sugli effetti della malattia, ridimensionandoli drasticamente e salvando vite. È proprio per questo che – sottolinea Bellanova - a distanza di un anno voglio rivolgere un appello a chi ha ancora dubbi o non si è sottoposto al vaccino. Fatelo. Vaccinatevi. Abbiate fiducia nella scienza. È importante. Mettete al riparo le vostre vite e consentite a chi ha necessità di rivolgersi al Ssn, per altre patologie, di poterlo fare senza subire slittamenti o rinvii. Vaccinarsi credo sia oggi il maggior gesto di amore verso se stessi e verso il prossimo che possiamo fare”, conclude la viceministra. (Rin)