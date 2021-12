Libia: capo Alto Consiglio di Stato Al Mishri, elezioni fallite per mancanza base costituzionale consensuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio delle elezioni in Libia, previste il 24 dicembre, è dipeso dall'assenza di una base costituzionale consensuale. Lo ha dichiarato il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, sottolineando che l'Alta commissione elettorale ha fissato una nuova data per le consultazioni in modo "assurdo". Al Mishri ha avvertito la Camera dei rappresentanti, il parlamento di Tobruk, a non fare alcun passo senza consultare l'Alto Consiglio di Stato, una sorte di Senato libico, e ha invitato a non superare i diritti previsti dall'accordo politico. Qualsiasi passo che la Camera dei rappresentanti intraprenderà unilateralmente e senza consenso con l'Alto Consiglio di Stato, sia in relazione a una road-map sia in relazione all'adozione di leggi, o qualsiasi tentativo modificare l'autorità esecutiva sarà destinato a fallire, ha messo in guardia Al Mishri. "Le nostre mani sono tese al consenso e le possibilità di consenso esistono. C'è comunicazione con la presidenza della Camera dei rappresentanti. Alcuni contatti sono diretti e altri indiretti, ma non hanno ancora portato a un percezione chiara e precisa", ha proseguito. Al Mishri ha sottolineato che non esiste finora una visione chiara e accurata per risolvere la crisi, durante una sessione dell'Alto Consiglio di Stato trasmessa su Facebook. (Lit)