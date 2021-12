Regno Unito: Reeves, Partito laborista nella posizione più forte in ultimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista è nella posizione più forte da dieci anni a oggi. È quanto affermato da Rachel Reeves, esponente del Labour e cancelliera ombra dello Scacchiere del Regno Unito, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “The Guardian”. In particolare, Reeves ha osservato che, durante i 18 mesi della leadership del segretario laburista Keir Starmer, sembrava che il partito fosse “paralizzato, incapace di opporsi o di offrire un'alternativa dinamica” al governo conservatore. Per l'esponente del Labour, si è trattato di un “periodo politicamente strano” che ha cominciato a placarsi. Negli ultimi mesi, infatti, con la diffusione della variante Omicron del Covid-19 nel Regno Unito e lo scandalo delle feste natalizie organizzate a Downing Street nel 2020 in violazione delle restrizioni anticontagio, “il Labour ha cominciato ad avanzare nei sondaggi, guadagnando un vantaggio di nove punti” sui Conservatori. Tuttavia, secondo Reeves, ciò non vuol dire che i laburisti abbiano raggiunto la maggioranza. “Abbiamo una grande quantità di lavoro da fare per ricostruire la fiducia della gente, per esempio nelle comunità del nord dell'Inghilterra”, ha sottolineato al riguardo la cancelliera ombra dello Scacchiere. Per Reeves, il compito più importante del suo partito è eliminare il collegamento con la leadership di Jeremy Corbyn. Starmer e Reeves sono infatti pronti a tagliare i ponti con le precedenti politiche laboriste. (Rel)