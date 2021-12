Francia: oggi nuovo Consiglio Difesa sanitario, possibili nuove misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, presiede in videoconferenza un Consiglio di difesa sanitario per fare il punto della crisi del coronavirus e adottare nuove eventuali restrizioni in vista delle feste di fine anno. Il vertice comincerà alle 16, un'ora prima del Consiglio dei ministri straordinario durante il quale verrà presentato il progetto di legge destinato a cambiare il green pass in pass vaccinale, da rilasciare solo a chi avrà uno schema vaccinale completo. Come riferisce il quotidiano "Le Figaro", tra i temi all'ordine del giorno c'è la possibilità di applicare un coprifuoco per la notte di Capodanno. Sula tavolo anche l'eventualità di modificare le regole per chi è entrato in contatto con persone positive. Il governo esaminerà anche le richieste presentate da alcuni rappresentanti del personale sanitario, che ha richiesto un prolungamento delle vacanze scolastiche.(Frp)