Germania: espulsi 18 islamisti pericolosi nel 2021

- Sono 18 gli islamisti classificati come pericolosi che la Germania ha espulso tra gennaio e metà dicembre del 2021. Nello stesso periodo, sono state effettuate le deportazioni di cinque soggetti “di rilievo” per l'apparato di sicurezza tedesco. È quanto si apprende dalla risposta del governo federale a un'interrogazione presentata da Martin Hess, deputato al Bundestag di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, cinque degli islamisti pericolosi sono stati riportati in Russia, quattro in Turchia e due in Bosnia-Erzegovina, uno rispettivamente in Tagikistan, Algeria, Somalia, Kuwait, Iraq, Iran e Pakistan. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la polizia tedesca classifica come pericolosi i soggetti ritenuti capaci di compiere gravi atti di violenza o attentati terroristici. Le persone “di rilievo” sono invece attive come “guide, attori, fornitori di sostegno logistico o sostenitori” del terrorismo. Nel 2019 sono stati 32 gli individui di entrambe le categorie espulsi dalla Germania. Attualmente, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia l'agenzia di intelligence interna del Paese, considera potenziali terroristi 940 islamisti con cittadinanza tedesca, 280 siriani, 120 turchi, 90 russi e 60 iracheni.(Geb)