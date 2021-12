Difesa: Russia, fregata "Admiral Chabanenko" equipaggiata con 32 missili da crociera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata della Marina russa "Admiral Chabanenko", sulla quale vi sono lavori di manutenzione in corso nel cantiere navale di Nerpa, sarà equipaggiata di 32 missili da crociera, otto in più rispetto alla fregata recentemente commissionata "Marshal Shaposhnikov". Lo comunica l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando fonti nel settore della costruzione navale per la Marina russa, sottolineando come la "Admiral Chabanenko" avrà in dotazione anche un lanciatore universale verticale per 16 missili da crociera "Kalibr", "Onyx" o "Zircon", l'ultimo dei quali è in grado di raggiungere velocità ipersoniche. La data preliminare per l'inizio delle prove in mare della nave potenziata è il "quarto trimestre del 2022", ha affermato la fonte dell'agenzia. (Rum)