Libia: Williams (Onu), soltanto la magistratura decide su ammissione candidatura Saif al Islam Gheddafi

- La questione della validità della candidatura di Saif al Islam Gheddafi alle elezioni è una questione libica che spetta alla magistratura e tutti devono rispettare le sue sentenze emesse. Lo ha affermato il consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, in un'intervista con il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Williams ha spiegato che fissare una nuova data per le elezioni è una responsabilità della Camera dei rappresentanti, dell'Alta commissione elettorale e della magistratura, sottolineando che le Nazioni Unite sono pienamente preparate ad assistere i libici per superare tutte le difficoltà e creare quanto prima le condizioni appropriate per garantire elezioni libere, eque e credibili. (Lit)