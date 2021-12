Spagna: domani al Congresso dei deputati approvazione definitiva legge bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati spagnolo (la camera bassa del Parlamento) approverà domani in via definitiva la legge di bilancio 2022 con voto telematico a causa della pandemia del coronavirus che permetterà l'entrate in vigore di conti pubblici a partire dal primo gennaio del prossimo anno. Come riferisce il quotidiano "El Economista", l'incorporazione, inaspettate, al Senato di alcuni emendamenti presentati da Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e dal Partito nazionalista basco (Pnv) ha richiesto che il disegno di legge tornasse al Congresso, ritardando così la sua approvazione di alcuni giorni. Con il voto di domani il progetto di bilancio per il 2022 completerà un iter iniziato con la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri il 7 ottobre scorso. Il 4 novembre, i conti pubblici avevano superato il primo esame con il rifiuto degli emendamenti alla totalità presentati dal Partito popolare (Pp), Vox, Uniti per la Catalogna (JxCat), Ciudadanos (Cs), Candidatura di unità popolare (Cup) e Coalicion Canaria.(Spm)