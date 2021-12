Sardegna: vaccinazioni anti-Covid, nell'Isola circa 3 milioni di dosi in un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo portando avanti la più imponente campagna di vaccinazione che la Sardegna abbia mai conosciuto, sia per i numeri in gioco, sia dal punto di vista dell'organizzazione e delle forze in campo", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas. "In un anno – prosegue – abbiamo segnato risultati importanti e affrontato un percorso di costante crescita nella lotta al virus. In rapporto all'andamento della curva pandemica il numero delle ospedalizzazioni e soprattutto dei casi più gravi resta contenuto e questo grazie alla copertura vaccinale. Tuttavia il Covid rappresenta ancora una minaccia a causa della diffusione delle nuove varianti e la battaglia non è ancora vinta. Serviranno ancora responsabilità e impegno da parte di tutti". "In un anno di campagna vaccinale è stato fatto un lavoro immenso", dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Grazie agli operatori sanitari, ai volontari e a tutte le persone che hanno prestato e che ancora oggi prestano servizio negli hub e nei punti di vaccinazione del territorio, siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi. Continuiamo a seguire puntualmente l'evoluzione della curva pandemica. La campagna di vaccinazione prosegue e la massima attenzione resta alle categorie più fragili". (Rsc)